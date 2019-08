Wordt de zonnebrand erkend als ramp voor de fruitsector? Vanessa Dekeyzer

30 augustus 2019

16u13 0

Minister van Landbouw Koen Van den Heuvel bracht een bezoek aan het fruitbedrijf van Luc Borgugnons in Kersbeek-Miskom. Hij liet er weten dat er een onderzoek komt naar de zonnebrand en de schade voor het fruit.

Een aantal fruittelers heeft deze zomer schade opgelopen door zonnebrand. Die schade lijkt in eerste instantie eerder lokaal te zijn, maar minister Van den Heuvel heeft een advies aan het KMI laten vragen zodat zij kunnen nagaan of de zomer op dat vlak zeer uitzonderlijk was of niet. “Op basis van dit advies kan de nieuwe Vlaamse regering het dossier verder opvolgen”, aldus de minister. “Ook de afhandeling van de schadedossiers van de landbouwramp 2018 is versneld. Deze week wordt de eerste betalingsopdracht overgemaakt aan de bevoegde betalingsdiensten.”

Ook de nood aan tijdelijke werkkrachten om de piekperiode van pluk en sortering op te vangen, kwam tijdens het bezoek aan bod. “Op een flexibele manier tijdelijke krachten van binnen- en buitenland kunnen inzetten, blijft een uitdaging voor de tuinbouwsector. Ik hoop dat we hier samen met de sector stappen vooruit kunnen zetten”, aldus minister Van den Heuvel. “Op korte termijn zijn alvast maatregelen genomen om de financiële lasten van de bedrijven draaglijk te houden en is extra promotie voorzien om de Vlaming warm te maken voor fruit van bij ons.”