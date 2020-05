Woning gaat volledig in de vlammen op: bewoonster kan nog tijdig huis verlaten, samen met hond en katten Kristien Bollen

19 mei 2020

18u20 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de Heidestraat in Kortenaken brak deze ochtend rond 4.20 uur brand uit in een woning van een 51-jarige dame. De vrouw was wakker geworden van de rook. Ze ging naar beneden en merkte dat er vuur ontstaan was aan de elektriciteitskast en dat enkele spullen erlangs al vuur gevat hadden. De dame gooide daarop enkele brandende dozen en kasten de straat op. Haar wagen, die vlak voor de deur geparkeerd stond, verplaatste ze enkele meters verderop. Helaas kwamen er toch smeulende stukken onder of op de wagen terecht waardoor ook die in de vlammen op ging. De dame kon haar hond en katten in veiligheid brengen en ging hulp zoeken in de buurt. Brandweerlui van Halen en Tienen snelden ter plaatse. Helaas hadden intussen te veel spullen in de woning al vuur gevat en konden de brandweerlui de woning niet meer redden. De bewoonster werd met wat brandwonden aan handen en armen overgebracht naar het ziekenhuis.