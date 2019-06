Werken wegmarkering gaan maandag van start Kristien Bollen

29 juni 2019

18u55 0 Kortenaken De wegmarking wordt vanaf maandag 1 juli op verschillende plaatsen in Kortenaken vernieuwd. De werken vinden plaats in de eerste week van juli en gaan verder na het bouwverlof. Plaatselijk kan hierdoor tijdelijk beperkte hinder ontstaan. Momenteel vervangt de gemeente ook alle verkeersborden die verbleekt zijn door de zon.

“Samen met de aannemer pakken we deze zomer de asmarkeringen, zebrapadmarkeringen, fietspadmarkeringen en voorrangsmarkeringen aan. Het is noodzakelijk voor de verkeersveiligheid dat deze werken worden uitgevoerd. Graag maken we de automobilisten er ook op attent dat wanneer een rijbaan verdeeld is in rijstroken (een volle of onderbroken asmarkering) dit betekent dat het op die locatie verboden is om te parkeren” zegt de schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid Kristof Mollu (CD&V).