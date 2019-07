Werken aan de kerk duren tot eind september. vdt

15 juli 2019

15u36 2 Kortenaken De restauratiewerken aan de kerk verlopen volgens planning. Helaas zullen er ook bijwerken moeten uitgevoerd worden in de kerk zelf, waar werd vastgesteld dat de houten ribgewelven door vochtigheid en houtrot aangetast zijn. Deze zullen verwijderd en vervangen worden, zodat het einde van de werken pas ten vroegste tegen einde september gepland is.

Tegen die tijd wordt ook de totale herstelling van de verlichting van het torenuurwerk verwacht. Na de werken vindt de plaatsing van de gsm-antenne in de toren door Proximus plaats, waarbij onder meer nieuwe veiligheidsladders in de toren, de plaatsing van branddeuren in de toren en de aanpassing van de bliksemafleiders op de toren worden gerealiseerd.

Voor de plaatsing van de gsm-mast is het nodig dat de onderste verdieping van de toren wordt leeggemaakt. Deze werd de laatste jaren gebruikt als ‘stockagezolder’ van de kerk. Wil wil helpen leegmaken, is welkom op dinsdag 16 juli vanaf 9 uur.

Ook de haan op de kerktoren is momenteel verdwenen. Hij zal voorzien worden van een nieuw ‘kostuum’. Wie de ‘nieuwe haan’ van dichtbij wil zien, wordt verwacht in de misviering van zaterdag 24 augustus, op het feest van St.- Bartholomeus, de patroonheilige van de parochie, om 17.30 uur. Tijdens deze misviering zal de torenhaan opnieuw worden ingezegend. Na de viering is er mogelijkheid om een individuele of gezinsfoto te laten maken samen met de haan, die in de loop van de kermisweek zijn plaats weer zal innemen op de kerktoren.