Wereldlichtjesdag verhuist van kerk Kersbeek naar Ransberg Vanessa Dekeyzer

20 november 2019

20u15 0 Kortenaken Door de gedwongen sluiting van de kerk van Kersbeek moet Curieus Kortenaken voor de eerste Wereldlichtjesdag op 8 december noodgedwongen uitwijken naar een andere locatie. “In overleg met de kerkraad Kana werd overeengekomen om te verhuizen naar de kerk van Ransberg.”

“Natuurlijk hadden wij het liever anders gezien,” zegt Curieus-voorzitter Jos Coomans. “Maar uiteraard primeert veiligheid op alles. Gelukkig konden we snel overeenkomen om met ons initiatief naar de kerk van Ransberg te verhuizen. We gaan ons uiterste best doen om er daar eveneens een mooie en warme bijeenkomst van te maken om de overleden kinderen te herdenken.”

“Wij willen een kort, maar intens ontmoetingsmoment organiseren waarbij overleden kinderen worden herdacht. Het is zeker niet het plan om het leed van mensen die een kind verloren hebben, naar boven te halen, maar eerder om een warm gevoel van verbondenheid tussen mensen te creëren. Daarom is iedereen, die zich betrokken voelt, welkom op ons initiatief. Die verbondenheid willen we extra onderstrepen via allerlei kleine bijdragen door mensen uit de eigen omgeving. Dat kan gaan om korte tekstjes, een getuigenis, voordracht en ook veel muziek.”

Zo komt de lokale dichter Dimitri De Bock een bijdrage leveren. Zang en muziek worden live gebracht door Anne Jordens, Marijke Hendrickx en Jos Coomans. Zij worden op piano begeleid door Bart Fets. Er zal ook een getuigenis zijn door een vooraanstaand medewerker van een lokale begrafenisondernemer. Het evenement is gratis en iedereen is welkom. De ontmoeting begint om 18.30 uur stipt en zal ongeveer een uur duren. Daarna kunnen de aanwezigen nog even afzakken naar buurtzaal Den Berg voor een warme opsteker en een hartverwarmende nababbel.