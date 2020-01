Wegenwerken in Dorp van Waanrode Vanessa Dekeyzer

27 januari 2020

12u12 0 Kortenaken Deze week start een aannemer met het herstellen van enkele betonvakken in Waanrode Dorp. “Omwille van veiligheidsredenen wordt er tussen het centrum van Waanrode en de Grote Vreunte eenrichtingsverkeer ingevoerd”, zegt schepen van Openbare werken, Kristof Mollu (CD&V).

Het verkeer kan dus nog enkel van de kerk van Waanrode richting Grote Vreunte rijden. Bestuurders in de andere richting worden omgeleid via de Molenstraat en de Overstraat. Het uitharden van het beton zal ongeveer een viertal weken duren en daarna wordt de weg terug opengesteld. De bewoners en handelaars van de betrokken straten zijn via een brief op de hoogte gesteld.”