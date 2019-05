Wegenwerken aan Halensebaan in Waanrode vdt

27 mei 2019

11u35 0

Op maandag 3 juni start de gemeente met het herstellen van enkele betonvakken op de Halensebaan in Waanrode, het gedeelte tussen de Klipgaardestraat en de Tiensesteenweg. “Omwille van veiligheidsredenen zal de Halensebaan tussen de Klipgaardestraat en de N29 (Tiensesteenweg) afgesloten worden”, zegt schepen van Openbare Werken, Kristof Mollu (CD&V). “Komende van de Klipgaardestraat is enkel plaatselijk verkeer toegestaan. Aan de zijde van de N29 (Tiensesteenweg) zal de rijbaan afgesloten zijn voor alle verkeer. De doorgang voor fietsers en voetgangers blijft gegarandeerd.”

De voorziene duur van de plaatselijke omleiding is een 4-tal weken. De bewoners van de betrokken straat worden persoonlijk op de hoogte gebracht via een brief.