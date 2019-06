Waterlek in de Nieuwstraat vdt

12 juni 2019

12u42 2

Door een waterlek in de Nieuwstraat in Hoeleden en Kersbeek-Miskom kwam de buurt dinsdagavond een tijdje zonder leidingwater te zitten. De Watergroep was snel ter plaatse zodat het water afgesloten kon worden en de herstellingwerken konden starten. Vandaag zal de gemeente nog de nodige opruimwerken verrichten zodat de straat terug proper is.