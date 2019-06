Wagen knalt op tractor Kristien Bollen

20 juni 2019

17u47 12

In de Heidestraat in Kortenaken draaide woensdagochtend rond 8.50 uur een tractor een straatje in. De achterliggende bestuurder, de 31-jarige M.H. uit Geetbets merkte dit niet of te laat op en reed achteraan in op de tractor. De bestuurder van de Citroën C4 en zijn twee minderjarige passagiers raakten hierbij lichtgewond.