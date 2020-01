Waar zijn de onderste treden van de ladder van De Geluksplukker naartoe? Vanessa Dekeyzer

17 januari 2020

12u57 3 Kortenaken Wat is er gebeurd met het kunstwerk De Geluksplukker op de rotonde aan ‘De Hoef’? De trap, die de plukker naar een hoger platform brengt, heeft onderaan enkele sporten verloren. “We hebben die moeten weghalen, omdat er mensen proberen om de trap op te klimmen”, zegt kunstenaar Karel Hadermann. “En dat is natuurlijk niet het doel van dit kunstwerk.”

De Geluksplukker pronkt sinds september 2018 aan het rond punt, de kruising tussen de Tiensestraat, de Donkelstraat, de Baaistraat en de Bauwelstraat. Het is een ode aan de fruitteelt, de belangrijkste economische activiteit in de gemeente en zeer bepalend voor het landschap. Anderzijds wil de kunstenaar het beeld inhoudelijk verbinden met de inwoners van Kortenaken. Iedere inwoner is op zijn eigen, hoogstpersoonlijke manier op zoek naar geluk.

Het beeld in Inox bestaat uit een persoon, die naar de hemel reikt, balancerend op een ladder. Net aan die ladder merkten wij dat er iets veranderd is. Onderaan missen er enkele sporten. “Dat hebben jullie inderdaad goed opgemerkt”, zegt kunstenaar Karel Hadermann. “Er is namelijk tot tweemaal toe gepoogd om de trap op te klimmen. In de eerste ‘herstelronde’ hebben we de geplooide staven vervangen. Maar na de tweede poging heb ik zelf aan de gemeente voorgesteld om de onderste traptreden te verwijderen zodat het opklimmen nog moeilijker wordt. Ik wil hiermee vermijden dat het herstellen een terugkerend probleem wordt. Deze weloverwogen ingreep verandert immers zeer weinig tot niets aan de uitstraling van het beeld. Sindsdien zijn er geen klimpogingen meer ondernomen.”

Klimpogingen

Beide klimpogingen werden opgemerkt door passanten, die het aan de gemeente meldden. “Ik weet vrijwel zeker dat de ‘daders’ nooit boven geraakt zijn, maar na het afbreken of plooien van de ‘losse’ treden hun poging hebben opgegeven. Die ‘losse’ treden waren er trouwens initieel opgezet om het opklimmen te vermijden. Ik vermoed dan ook dat het eerder om onschuldig ‘stoer-willen-doen’ gaat dan om echt vandalisme.”

Mocht het opklimmen opnieuw gebeuren, moeten er extra maatregelen genomen worden. “De allerlaatste optie, maar dan ook echt de allerlaatste optie, zou het wegnemen van de trap zijn. Maar dat willen ik en de gemeente absoluut vermijden omdat het dan een ander beeld wordt”, besluit Karel.