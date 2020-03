Waar is dat feestje? Aan de Heibos! Vanessa Dekeyzer

26 maart 2020

14u14 1 Kortenaken Aan de ingang van de Heibos in Kortenaken, aan de kant van de Wittebos, werd precies een zwaar feestje gehouden. Of de feestvierders kwamen al hun lege bierblikjes na het feestje aan deze vuilbak droppen.

Op Facebook duiken nog her en der dergelijke foto’s op intussen. Schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden (sp.a), doet een warme oproep. “Kortenaken is een mooie, groene en landelijke omgeving. Er valt dus zeker heel wat te ontdekken in je eigen buurt, maar doe dat wel met respect voor de natuur en gooi tijdens je wandel-, loop- of fietstocht geen afval weg. We trachten om de aanwezige vuilnisbakken in de gemeente alvast vaker leeg te maken.”