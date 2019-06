Waanrode treurt om overleden ‘Leon Van Nelekes’, cafébaas op rust Vanessa Dekeyzer

11 juni 2019

15u05 0 Kortenaken Leon Blockx, beter gekend als Leon van Nelekes, voormalig uitbater van café Onder Den Toren in Waanrode is op 78-jarige leeftijd gestorven aan hartfalen. “Een week geleden stond hij nog achter de toog”, zegt zoon Danny, die het café aan de kerk in 2011 overnam van zijn ouders. “En plots ging zijn gezondheid erg achteruit.”

Zevenenveertig jaar lang baatte Leon café Onder Den Toren uit samen met zijn echtgenote Denise Willems. Daarnaast runde hij ook nog een landbouwbedrijf. “Papa heeft het café steeds met veel enthousiasme en plezier gehouden”, zegt zoon Danny. “De klanten waren altijd koning en er was ook altijd veel leven in het café. Papa was dan ook een echte volksmens.”

Acht jaar geleden gingen Denise en Leon met verdiend pensioen en het café werd overgenomen door zoon Danny. “Af en toe kwam papa nog eens in het café meehelpen, maar de laatste jaren nam dat bezoek wel steeds meer af. Zondag, een week geleden, was hij wel nog eens present. Hij genoot van de babbels met de stamgasten, maar we zagen wel dat hij kort van adem was wanneer hij rondstapte als gevolg van hartproblemen, waar hij al een tijdje mee sukkelde. Op aanraden van de dokter hebben we hem dan vorige week naar het ziekenhuis van Diest gebracht. Daar verbleef hij eerst drie dagen op een gewone kamer, maar op dag vier belandde hij op intensieve zorgen. Daar is hij zondag overleden.”

Kwinkslag

Op de Facebookpagina van café Onder Den Toren lopen de steunbetuigingen voor de familie massaal binnen. “Ik zal me Leon herinneren als een goedlachse man, niet verlegen om een kwinkslag”, reageert burgemeester Stefaan Devos op het overlijden. Schepen Niels Willems brengt regelmatig een bezoekje aan café Onder Den Toren en kende Leon dan ook goed. “Leon had het hart op de tong. Hij zal gemist worden in het dorp Waanrode.”

Een laatste groet brengen aan Leon kan op vrijdag 14 juni bij uitvaartcentrum Hansen in Geetbets en dat tussen 19 en 19.30 uur. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 15 juni om 12.30 uur in de parochiekerk Sint-Bartholomeus van Waanrode. Online condoleren kan via www.hansenbvba.be.