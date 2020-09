Vruenpark zal binnenkort ook echt op een park lijken DDH

08 september 2020

17u27 0 Kortenaken Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de gemeente Kortenaken werken samen aan de opwaardering van het Vruenpark, het grasplein achter de sporthal in Waanrode.

Het grasplein krijgt meer het uitzicht van een park, want er worden bomengroepen en struiken aangeplant. “Er komen ook meer rustpunten en extra paden en voor de kinderen voorzien we enkele natuurlijke speelelementen en eventueel iets met water”, zegt Dolf Imbrecht van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

Er wordt bovendien nog nagegaan of er een stiltetuin kan worden aangelegd en voor de volwassenen voorzien de initiatiefnemers sowieso een bijkomende wandelverbinding.

Ideeën welkom

Schepen van Milieu Griet Vandewijngaerden (Sp.a), is alvast blij met de aanpassingen.“ Voor de invulling zijn we nog op zoek naar creatieve ideeën. Daarvoor willen we graag een beroep doen op onze inwoners, de buurtbewoners en lokale verenigingen. We nodigen iedereen graag uit op de infoavond op 29 september om 19.30 uur in GC Bergendal. Leuke ideeën zijn ook altijd welkom via www.kortenaken.be/vruenpark “

Voor het project kan de gemeente rekenen op 55.000 euro subsidies van de Vlaamse overheid. De aanleg van het park start volgend jaar en moet klaar zijn tegen 2022. Geïnteresseerden voor de info-avond moeten vooraf inschrijven door een mail te sturen naar vrijetijd@kortenaken.be of te bellen naar 011/58.62.78.