Vruenpark wordt een groen rustpunt in het centrum van Waanrode Vanessa Dekeyzer

15 februari 2020

15u26 0 Kortenaken In de loop van 2020 wordt er werk gemaakt van de vrij liggende groene ruimte aan sporthal De Vruen. Het project ‘Vruenpark’ moet zorgen voor toegankelijke natuur in de buurt.

Biodiversiteit speelt een belangrijke rol in het project. “Met de gerichte aanplanting van bomen, houtkanten en bloemenperken, van rolstoeltoegankelijke wandelpaden, duurzame speeltoestellen en een aangepast vijverbeheer van de bestaande vijver zal de grasweide met de fitness toestellen omgetoverd worden tot een groen rustpunt, pal onder de kerktoren”, zegt bevoegde schepen Griet Vandewijngaerden (sp.a). “We werken voor de realisatie van dit project samen met Regionaal Landschap Zuid Hageland.”

Dit voorjaar start het gemeentebestuur een participatietraject op. “Voor de kinderen van de school in Waanrode zal dit tijdens de lesuren en in de school plaatsvinden, voor de verenigingen en geïnteresseerde inwoners op een avond in de maand april. En met de pastorale zone KANA zitten we apart samen en bekijken we welke de mogelijkheden er zijn om de ingang langs de pastorij her in te richten en er over te waken dat het ‘Vruenpark’ en de pastorijtuin niet in conflict komen met elkaar. Het deel parking blijft voorlopig behouden zoals het nu is. Dit wordt wel opgekuist met hier en daar wat groenaanplanting.”

Nadien, tijdens de zomermaanden, zal er een inrichtingsplan opgemaakt worden. “In het najaar en begin volgend jaar kan er dan gestart worden met de werken”, besluit schepen Vandewijngaerden.