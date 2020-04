Vrijwilligers Kortenaken starten met tweede opbelronde Vanessa Dekeyzer

15 april 2020

11u56 0 Kortenaken Dat Kortenaken een warme gemeente is, wordt tijdens deze coronacrisis nog eens extra duidelijk. Maar liefst 20 vrijwilligers hebben de afgelopen weken ongeveer 900 75-plussers uit Kortenaken opgebeld.

“Opvallend is dat onze senioren een enorme grote veerkracht hebben en heel veel hulp krijgen van hun familie en buurt. De mensen waren blij met de deugddoende babbel. In verbinding blijven, is in deze moeilijke tijden van levensbelang”, zegt schepen van Welzijn Michel Vander Velpen (CD&V). “Daarom gaan onze vrijwilligers vanaf deze week aan de slag met een tweede opbelronde. We willen tonen aan de mensen dat we hen niet vergeten. Intussen hebben we ook een gezin kunnen koppelen aan een vrijwilliger om de boodschappen te doen. Dat dit cijfer niet hoger is, toont enkel aan dat mensen heel spontaan elkaar helpen.”

Heb je het zelf moeilijk om boodschappen te doen, de hond uit te laten of wil je gewoon even contact houden? Of wil je je opgeven als vrijwilliger om deze taken uit te voeren voor iemand? Neem dan contact op met het OCMW van Kortenaken via senioren@kortenaken.be of 016/77.29.45.