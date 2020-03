Vrijdag de dertiende bij Pizzeria Da Santino: vanavond opening en om middernacht alweer sluiten. “Dit had ik echt niet zien aankomen” Vanessa Dekeyzer

13 maart 2020

14u17 3 Kortenaken Op de openingsreceptie van de nieuwe pizzeria Da Santino op het Dorpsplein van Kortenaken donderdagavond kregen uitbaters Santino Prontera en Alain Coenen te horen dat ze vrijdag om middernacht hun zaak weer moeten sluiten. “We gaan dus exact één avondservice kunnen draaien”, zegt het tweetal verslagen.

“Toen ik het nieuws vernam, heb ik een half uur wezenloos voor me uit zitten staren”, zegt pizzabakker Santino. “Ik kon geen woord meer uitbrengen en dat overkomt me niet vaak, geloof me. Er waren in de loop van de avond wel al mensen die me zeiden dat er extra maatregelen zouden komen om het coronavirus in te dijken, maar dit nieuws had ik toch niet zien aankomen. Het was dus een receptie in mineur, te meer omdat heel wat genodigden de dag zelf nog afbelden uit vrees om besmet te geraken met het virus.”

Zieke obers

Ons gesprek wordt even onderbroken wanneer de leverancier aanbelt. “Kan ik hier nog leveren?”, vraagt de bezorger hoopvol. “Zeventig procent van de bestellingen moet ik weer terug nemen.” Maar Santino laat de levering doorgaan. “Ik heb vanavond (red. vrijdagavond) toch nog wat reservaties staan. Hopelijk bellen de mensen nu niet massaal af, zoals het personeel vandaag. De kuisvrouw kon er niet zijn en ik heb twee vervangingen moeten zoeken voor ziek gemelde obers. De eerste voorziene middagservice is daardoor zelfs niet kunnen doorgaan. Het lijkt wel alsof de duivel ermee gemoeid is. Of is het misschien vrijdag de dertiende?”

We kunnen alleen maar hopen dat mensen massaal pizza’s bestellen om af te halen. Op die manier zal de zaak hopelijk maar een halve dood sterven Pizzabakker Santino

Voor de reservaties van de komende dagen en weken moet Santino nog beginnen rondbellen om deze te annuleren. “Dat zijn er zo’n vijftien, soms grote groepen, die ik helaas niet in het restaurant kan ontvangen.” Santino zit in zak en as. “De voorbije drie weken heb ik het al moeten doen zonder inkomsten, terwijl er hard werk geleverd werd om de zaak tijdig klaar te hebben. En nu dit! We kunnen alleen maar hopen dat mensen massaal pizza’s bestellen om af te halen. We gaan hier alvast veel reclame rond maken. Op die manier zal de zaak hopelijk maar een halve dood sterven.”

Passie

Toch wil Santino de moed niet laten zakken. “Ik bak al 48 jaar pizza’s. Zo runde ik 30 jaar lang een pizzeria in Diest. Helaas is deze omwille van verschillende factoren in faling gegaan. Daarna heb ik samen met een zakenpartner een pizzeria opgestart deze locatie in Kortenaken, maar na een maand bleek die samenwerking op niets uit te draaien. Nu had ik eindelijk volle moed om er samen met mijn nieuwe zakenpartner Alain, die ook brasserie Het Loo in Tessenderlo uitbaat, opnieuw in te vliegen. Ik ben bijna 70 jaar maar ik zeg altijd ‘ik heb nooit gewerkt’, omdat dit voor mij niet werken is. Het is mijn passie. Hopelijk kunnen we binnen drie weken echt een nieuwe start maken.”