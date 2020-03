Voorzitter het Velpedal Jean Beckers overleden Kristien Bollen

28 maart 2020

16u29 2

Voorzitter van de watering “Het Velpedal”, de heer Jean Beckers uit Kortenaken, is vrijdag, 27 maart 2020 overleden. Hij werd 94 jaar. Jean Beckers was ruim 53 jaar bestuurslid van de watering waarvan 24 jaar als voorzitter.

“De verslagenheid onder het bestuur en het personeel van de watering is groot om het verlies van één van de grondleggers in de uitbouw van de watering “Het Velpedal”. Hij was een enorm sympathieke man. Zijn toewijding en vriendschap zullen we voor altijd missen. Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar zijn familie. Wij wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke periode” klinkt het bij het Velpedal.