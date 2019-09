Voortvluchtige Paul Bloemen (53) opnieuw opgepakt nadat hij zich spontaan aanmeldt aan gevangenis Kim Aerts

13 september 2019

18u31 84 Kortenaken De voortvluchtige Paul Bloemen (53) heeft zichzelf vanochtend aangegeven aan de Leuvense hulpgevangenis. Bloemen was 17 dagen spoorloos voor justitie nadat hij zijn enkelband thuis in Beveren doorknipte. Er wacht hem nu 15 jaar cel voor de doodslag op zijn vriendin Anja Vanheer (47) uit Kortenaken. Hij werd daartoe op 24 mei van dit jaar veroordeeld door het hof van assisen.

Paul Bloemen zit terug op dezelfde plek waar hij goed twee jaar geleden belandde: de Leuvense hulpgevangenis. Op 18 augustus 2017 werd hij in voorhechtenis genomen voor de doodslag op zijn partner Anja Vanheer (47) uit Kortenaken. Hij wurgde en verstikte haar, en liet de graag geziene kapster voor dood achter in de zetel. Daar lag ze al een paar dagen vooraleer agenten en familie haar vonden.



In afwachting van zijn assisenproces werd Bloemen begin november 2018 onder elektronisch toezicht geplaatst bij zijn broer thuis in het Oost-Vlaamse Melsele, bij Beveren. Op 24 mei kreeg Bloemen voor het Leuvense assisenhof dan 15 jaar cel voor doodslag op Vanheer.

Enkelband

Zowel de eis van 21 jaar opsluiting als de vraag van de procureur om Bloemen onmiddellijk aan te houden, werd niet ingewilligd op het proces. Met zijn enkelband aan keerde Bloemen terug naar het huis van zijn broer in Oost-Vlaanderen. Daar knipte hij op dinsdag 27 augustus zijn enkelband door. Daags nadien werd hij geseind door de politiediensten, maar dat leverde in het begin geen resultaat op.



Toen het bericht van zijn verdwijning in deze krant verscheen, herinnerde een oud-collega van Bloemen dat hij zijn voormalige werkmakker had herkend in Blankenberge op 1 september. Maar het duurde nog bijna twee weken vooraleer Bloemen een teken van leven gaf. Kreeg hij berouw of werd het hem te heet onder de voeten?

Leuven Hulp

Hij bood zich alleszins vanmorgen spontaan aan aan de Leuvense hulpgevangenis. Gerda Vanheer, de zus van slachtoffer Anja, reageert opgelucht, maar blijft met veel vragen achter. “Waarom zijn wij pas 15 dagen na zijn verdwijning op de hoogte gebracht? Wat is er in tussentijd allemaal gebeurd? Stond hij effectief geseind? Ik wil het graag allemaal weten, want wat de laatste tijd allemaal gebeurd is, kan echt niet door de beugel. Voor hetzelfde geld stond hij aan mijn deur”, bedenkt Vanheer zich.



“Het is niet dat wij de laatste dagen echt angsten doorstonden dat hij ons iets zou aandoen, maar je weet nooit tot wat iemand in staat is die met zijn rug tegen de muur staat”, zegt Gerda.

De kans is onbestaande dat Bloemen opnieuw onder elektronisch toezicht wordt geplaatst. Wanneer iemand zich niet aan zijn voorwaarden houdt, wordt het elektronisch toezicht meteen stopgezet. Bovendien heeft Bloemen zijn cassatieberoep opnieuw ingetrokken. De laatste formaliteiten daarin worden dinsdag afgewerkt.