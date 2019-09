Voortvluchtige Paul Bloemen (53) is opgepakt Kim Aerts

13 september 2019

13u31 0 Kortenaken De voortvluchtige Paul Bloemen is gevat. Bloemen, die veroordeeld werd tot 15 jaar cel voor doodslag op zijn vriendin in Kortenaken, zou deze maand de cel invliegen. In afwachting daarvan zat hij thuis bij zijn broer in Beveren onder elektronisch toezicht. Daar ging hij lopen.

Paul Bloemen bleek al 17 dagen spoorloos, sinds 27 augustus. Daags nadien werd hij geseind door de politiediensten, maar dat leverde in het begin geen resultaat op. Toen het bericht van zijn verdwijning in deze krant verscheen, herinnerde een oud-collega van Bloemen dat hij zijn voormalige werkmakker had herkend in Blankenberge op 1 september. De man ging daarvan aangifte doen bij zijn politiezone. Of dat heeft bijgedragen tot zijn arrestatie is vooralsnog niet duidelijk. Gerda Vanheer, de zus van slachtoffer Anja, reageert opgelucht maar blijft met veel vragen achter. “Heeft hij zichzelf aangegeven of hebben ze hem kunnen pakken? Ik wil het graag allemaal weten, want wat de laatste tijd allemaal gebeurd is, kan echt niet door de beugel. Blijkbaar was hij al van minstens 27 augustus gevlucht en wij werden pas 15 dagen later op de hoogte gebracht. Hoe is zoiets in godsnaam mogelijk? Voor hetzelfde geld stond hij aan mijn deur”, bedenkt Vanheer zich. De kans is onbestaande dat Bloemen opnieuw onder elektronisch toezicht wordt geplaatst. Wanneer iemand zich niet aan de voorwaarden houdt, wordt het elektronisch toezicht meteen stopgezet. De advocaat van Bloemen wou niks kwijt over de arrestatie van zijn cliënt. Volgende week zou de man normaal gezien voor het hof van Cassatie verschijnen omdat hij cassatieberoep aantekende tegen zijn veroordeling voor het Leuvense assisenhof.