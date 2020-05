Voormalig burgemeester Patrick Vandijck is zelfstandig uit coma ontwaakt: “Hij zat vandaag zelfs al in de zetel” Vanessa Dekeyzer

05 mei 2020

12u31 0 Kortenaken Voormalig burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld) is zelf uit zijn kunstmatige coma ontwaakt. Sinds 22 april lag hij in het ziekenhuis als gevolg van het coronavirus. Patrick was bijzonder zwaar getroffen en moest beademd worden. Maar hij vocht zich een weg terug en is nu zelfs van de beademing gehaald.

Voor de familie van Patrick waren het twee lange en bange weken, maar maandag kwam dan toch het verlossende telefoontje van Gasthuisberg dat Patrick niet langer in kunstmatige coma moest gehouden worden. “Eerst kon hij enkel ja en nee knikken op vragen van de verpleegsters, maar intussen kan hij weer praten”, zegt dochter Francesca. “Hij kan ook alweer zijn arm bewegen, dus we denken en hopen wel dat hij ok is. Hij heeft nu enkel nog een masker met wat zuurstof, maar dat zet hij regelmatig zelf af.”

Dagelijkse update

De familie kan nog niet bij Patrick op bezoek gaan, maar hoopt dat binnen enkele dagen toch te kunnen doen. “We krijgen wel elke dag een telefoontje van het ziekenhuis met een update van hoe papa het stelt, en net nog heeft hij zelfs met zijn vriendin kunnen bellen vanuit de zetel van zijn ziekenhuiskamer, maar we zullen toch blij zijn om hem weer in levende lijve te zien”, aldus Francesca.

Ook bij de partij van Patrick, Open Vld, reageren ze opgelucht. “Uiteraard zijn we met de hele groep begaan met de gezondheid van Patrick. We zijn dus heel blij dat die positief evolueert.”