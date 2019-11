Voorbijgangers redden katje uit klem; poesje wacht bij dierenarts op baasje Kristien Bollen

07 november 2019

In de Boterbergstraat in Kortenaken troffen voorbijgangers deze namiddag iets na 15 uur een poes aan met een klem aan haar pootje. De gealarmeerde politie van de zone Hageland bracht het poesje, die geen chip heeft, over naar dierenartspraktijk Happaerts in de buurt. Intussen stelt het diertje het wel en wacht ze op haar familie om haar te komen ophalen

“De kattin stelt het vrij goed”, zegt de dierenarts. “De kat heeft vrij veel geluk gehad, ze stak eigenlijk met haar ‘teentjes’ in de klem. Het ziet er hoopvol uit want ze steunt al wat op haar geraakt pootje. We houden ze toch nog even hier om te zien hoe de doorbloeding in het pootje is. Als dat in orde is kan het een vrij snel herstel worden. Ook krijgt ze wat antibiotica tegen infectie in de wonde. We schatten de kat, aan het gebit te zien, zo ongeveer een jaar of vijf. Het is zeker geen wilde kat, maar een huiskat. Ze is heel rustig en lief. We wachten nu dus op haar baasje”.

Klemmen of stroppen plaatsen is al jaren ten strengste verboden. Helaas gebeuren er nog jaarlijkse incidenten dat (huis)dieren erin verstrikt raken. “Meestal zien we dit aan de verwondingen die ze hebben opgelopen dat ze in een klem of strop hebben gezeten. Deze kat was met de volledige klem (eentje om fretten of marters te vangen) op wandel, dat is wel eerder uitzonderlijk”, zegt de dierenarts nog.