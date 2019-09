Vijftien jaar cel voor doodslag op zijn vriendin, maar Paul Bloemen vlucht net voor hij de cel in moet Kim Aerts

11 september 2019

22u02 0 Kortenaken De tot 15 jaar cel veroordeelde Paul Bloemen (53) is voortvluchtig. Hij werd in mei in het Leuvense assisenhof veroordeeld voor de doodslag op kapster Anja Vanheer (47) uit Kortenaken. Bloemen zat thuis in Melsele met een enkelband in afwachting van zijn gevangenisstraf.

De nabestaanden van Anja Vanheer werden woensdag om 15.45 uur op de hoogte gebracht door slachtofferonthaal. “De procureur van het parket-generaal had hen verwittigd dat hij weg was. Ik was zo van slag dat ik vergat te vragen hoe of wat”, zegt Gerda Vanheer, zus van het slachtoffer. “Hij had cassatieberoep aangetekend tegen zijn veroordeling. Volgende week zou dat behandeld worden. Natuurlijk maakte hij geen schijn van kans, het was gewoon een trucje. Om langer thuis te kunnen zitten met een enkelband. Maar op die manier had hij wel tijd van mei tot nu om een vluchtplan te beramen”, zegt Gerda gefrustreerd.

Bloemen werd op 24 mei veroordeeld voor de doodslag op zijn vriendin Anja thuis in Kortenaken. De vrouw werd gewurgd en gestikt. Agenten en familie vonden haar dood terug in de zetel op 17 augustus 2017 in onnatuurlijke houding. Ze was toen al een paar dagen dood. Bloemen was al die tijd ook in huis, maar hij kon geen opheldering brengen over zijn daden, omdat hij naar eigen zeggen dagenlang een black-out had. Die stelling werd tijdens het proces van tafel geveegd door een deskundige psycholoog. Het Openbaar Ministerie vorderde 21 jaar cel, maar het hof en de jury hielden het op 15 jaar opsluiting. Substituut-procureur-generaal Ben Pieters vorderde de onmiddellijke aanhouding voor Bloemen, maar daar ging de voorzitter toen niet op in.

Bloemen werd in de aanloop naar zijn proces onder elektronisch toezicht geplaatst bij zijn broer thuis in het Oost-Vlaamse Melsele bij Beveren. Daar verbleef hij nu ook, tot hij zijn oproepingsbrief zou krijgen om zich aan te melden in de gevangenis. Die brief zou er naar alle waarschijnlijkheid gekomen zijn na de behandeling van het cassatieberoep van volgende week.

Spanje

Het zit de familie een beetje dwars dat Bloemen na zijn proces niet meteen in de boeien werd geslagen. Het was niet ongebruikelijk voor Bloemen om weg te vluchten van zijn problemen. Meestal trok hij dan naar warmere oorden. “Het zou niet de eerste keer zijn dat hij naar Spanje vertrekt en de boel in de steek laat”, verklaarde een van zijn exen aan de politie tijdens het onderzoek. Tien jaar geleden verklaarde Bloemen na een scheiding aan de psycholoog: “Ik hou niet van ruzies. Dan vlucht ik naar Spanje.” Tijdens het laatste huwelijk, dat drie jaar stand hield, vertrok hij wel 50 keer met de noorderzon. De kans dat Bloemen zijn 54ste verjaardag volgende maand dus aan een Spaanse Costa viert, is niet onbestaande.

De man staat voorlopig enkel nationaal geseind. “Wat als hij met een auto de grens overrijdt en daar het vliegtuig neemt? Ik vind dit degoutant. Strafvermindering, geen onmiddellijke aanhouding en nu dit. De voorzitter heeft daar een serieuze inschattingsfout gemaakt. Terwijl de procureur duidelijk wél de mensenkennis had”, schudt Gerda het hoofd.

Frédéric Thiebaut, advocaat van Bloemen, kon geen commentaar kwijt. “Dat behoort tot het beroepsgeheim.”