Video. Vlogger en influencer op Instagram, Morgane Eyletten (20), breekt door. “Ik heb veel aan mijn Méke te danken!” Vanessa Dekeyzer

20 september 2019

12u48 0

“Dag iedereen, Morgane hier”. Met deze woorden begint Morgane Eyletten (20) uit Bekkevoort steevast haar vlog-filmpjes op You Tube. Zij was een van de eerste You Tubers van ons land en heeft vandaag 15.789 volgers. Ook op Instagram is ze bijzonder populair met 8.716 volgers. Dat succes legt haar geen windeieren. De marketing stuurt haar massaal dingen door die zij via haar Insta-kanaal promoot.

Morgane is ‘the girl nextdoor’. Haar spontane video’s over alledaagse dingen scoren al jaren op You Tube. Het meest bekeken filmpje kon rekenen op 148.324 views. De rode draad door haar vlog-filmpjes is ongetwijfeld Méke (72). Morgane groeide op bij haar oma in Waanrode en is haar steun en toeverlaat. “Toen Morgane met haar video’s begon, dacht ik: waar is die mee bezig?”, zegt Méke, ofwel Magda De Ryck. “En Méke was niet de enige die dat raar vond”, vertelt Morgane. “Vloggen was nog niet echt gekend. Ik vond mijn inspiratie in Amerika en Engeland, waar dat fenomeen wel al populair was.”

Morgane nam Méke meteen op sleeptouw in haar vlogfilmpjes. Zo maakten ze al samen donuts en slijm, gingen ze op roadtrip naar de serre of leerde Morgane haar Méke vloggen. Wat ze ook samen doen, ze lachen veel en dat werkt. “Alle filmpjes met Méke worden druk bekeken”, vertelt Morgane. Méke heeft dan ook altijd leuke verhaaltjes te vertellen. Bijvoorbeeld toen ze als jong meisje eens te laat thuis kwam van de kermis en onder haar voeten kreeg van haar mama. “En ze komt uit dat varkenskot, gaf mij daar ne ‘schoep’ dat mijne hele chique rok vol varkenskaka hing. Ik ben nooit meer te laat gekomen”, vertelt Méke in een van de filmpjes.

De vlogcarrière van haar kleindochter heeft effect op het voorheen rustige leven van Magda. “Zo ben ik eens mee op uitstap geweest naar Bobbejaanland waar vloggers uit heel het land samenkwamen. Iedereen had daar een standje, ook wij en plots sprak iedereen me daar aan als Méke en wilden ze met mij op de foto. Ook in het dorp wordt erover gepraat, steeds positieve manier, omdat de mensen met de filmpjes kunnen lachen.”

Nu Morgane op eigen benen staat en een vriend heeft, komt Méke minder aan bod in de filmpjes. “Sowieso ben ik ook minder met het vloggen bezig. Ik concentreer me vooral op Instagram”, vertelt de blonde speelvogel, die zweert bij witte kleding. Heel wat kleding krijgt ze toegestuurd door marketeers, die wel potentieel in Morgane zien. Zij maakt dan een filmpje met de kleren aan, vertelt wat ze ervan vindt en kan zo misschien kijkers overtuigen om deze merchandise ook aan te kopen. “Ik promoot veel sportkledij omdat ik veel aan fitness doe. Maar daarnaast kan ik ook al wel eens snoepen hoor. Kijk maar eens naar mijn vlogfilmpje over een doos toegestuurde chocolade uit Amerika (lacht).”

Morgane werd zopas ook gevraagd om deel te nemen aan The Express, een programma op You Tube van Tag Mag waarin twee teams van bekende vloggers het tegen mekaar opnemen in de strijd om zo snel mogelijk van Brussel naar Barcelona te reizen. “We hebben dus vééél moeten liften en dat ging niet altijd zo vlotjes”, vertelt Morgane. “Ik zat in het team samen met Joshua uit Temptation Island en de bekende Nederlandse You Tuber Kastiop. Of we gaan winnen, kan ik nog niet verklappen. Kijken kan elke donderdag vanaf 18 uur op You Tube.”

De sociale media carrière van Morgane levert haar nog geen broodwinning op, maar daar geeft ze niet om, want ze wil graag politieagente worden. “Ik vind het al mooi meegenomen dat ik zoveel leuke dingen en uitnodigingen krijg. Het is wel mijn ambitie om dit jaar nog 10.000 volgers op Instagram te halen, want dan krijg ik een swipe up.”

“Een wat?”, vraagt Méke meteen. “Al die termen, daar kan ik niet aan uit zenne. Het is al goed genoeg dat ik op het internet circuleer. En nu kom ik ook nog eens in de krant. Ik ben benieuwd wat ze daar in het dorp van zullen zeggen!”, besluit Méke lachend.