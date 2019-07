Video: Negentigjarige Jeanne Van Heer is verslaafd aan dansen. “Ik weiger tijdens de dansles op ‘het bankje’ te gaan zitten.” Vanessa Dekeyzer

04 juli 2019

18u37 4 Kortenaken Negentig jaar is ze maar Jeanne Van Heer danst en turnt nog elke week samen met de 55-plussers van Waanrode. Ze mag dan al het oudste lid van de vereniging zijn, ze geeft niet af. “Ik volg de les van begin tot einde. Op ‘het bankje’ gaan zitten om te rusten, is niets voor mij”, zegt de kranige jarige.

Jeanne Van Heer werd in Hoeleden geboren, maar vandaag woont ze in Bunsbeek. Ze doet nog zelf haar eigen was en plas en houdt ervan om groenten te kweken in haar tuin. Haar passie is dansen en dat doet ze al haar hele leven. “Samen met mijn man Theofiel heb ik 21 jaar lang gedanst in het parochiecentrum van Neerlinter met leraar Roger Vanderweyden. Alle stijlen heb ik aangeleerd, gaande van de tango over de chachacha tot de mambo en de wals. Ik heb zelfs een dubbele jive mogen voordoen aan de andere ‘leerlingen’.”

Jeanne verloor vijf jaar geleden haar man. “Ik heb toen echt diep gezeten en wist niet meer hoe het verder kon. Dankzij mijn geloof heb ik opnieuw de moed gevonden om mijn leven weer op te pikken. En ik ben weer beginnen dansen. Ik had ongelofelijk veel geluk om in deze groep van bijzonder fijne mensen bij de 55-plussers Waanrode terecht te komen.”

Elke week komt Jeanne samen met 26 andere senioren turnen en dansen in zaal Bergendal in Waanrode. “Ik kijk daar altijd heel erg naar uit en maak me dan mooi op. Zolang het niet te koud is, draag ik een brede rok, zodat ik mijn benen goed kan ‘smijten’”, zegt Jeanne lachend. En zich ‘smijten’ doet ze absoluut. “Jeanne gaat nooit een minuut rusten op het bankje”, zegt Irène. “Je zou denken dat ze soms even op adem moet komen, maar haar uithoudingsvermogen is nog tip top in orde.”

“De hukkelbuk is nu mijn favoriete dans”, zegt Jeanne. “Ik ga graag nog naar spiegeltenten als het seniorenmiddag is. Zo ben ik onlangs nog naar Gelbergen kermis geweest. Ik ben niet van de dansvloer geweest (lacht).” Om haar te verrassen, werd er vanmiddag een extra dansles georganiseerd. Uiteraard volgde daarna een welverdiend stukje verjaardagstaart!