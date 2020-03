Urban Run & Walk uitgesteld tot 2021 Vanessa Dekeyzer

25 maart 2020

15u02 1 Kortenaken De Urban Run & Walk, die afgelopen zaterdag zou plaatsvinden, kon omwille van de coronacrisis niet doorgaan. Na overleg met organisator Sportregio Getevallei en de gemeente Kortenaken werd besloten om het loop- en wandelevenement uit te stellen tot 20 maart 2021.

“Na de afgelasting werden de ingeschreven deelnemers op de hoogte gebracht en het inschrijvingsgeld werd onmiddellijk terugbetaald”, zegt schepen van Sport Kristof Mollu (CD&V). “We zijn ook meteen beginnen zoeken naar een nieuwe geschikte datum later dit jaar. Omwille van de beperkte beschikbaarheid van zaal Den Hoek en het feit dat het al vroeg donker moet zijn om het juiste effect te bekomen van alle animatie, hebben we besloten om de Urban Run & Walk uit te stellen tot volgend jaar. We kunnen hiervoor gelukkig nog steeds beroep doen op de beloofde subsidies van Sport Vlaanderen.”