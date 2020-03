Urban Run & Walk en Lentefeest voor senioren uitgesteld. Geen gemeentelijke activiteiten

meer tot 19 april Vanessa Dekeyzer

12 maart 2020

11u43 0 Kortenaken Kortenaken wil geen risico’s nemen in verband met het coronavirus en schaft alle gemeentelijke activiteiten tot 19 april af. Ze worden uitgesteld tot in het najaar. “We willen geen paniek zaaien, of voorbarige maatregelen treffen, maar de nodige voorzichtigheid is aangewezen”, reageert burgemeester Stefaan Devos.

Om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken of toch te vertragen, legt provinciegouverneur Lodewijk De Witte een aantal extra maatregelen op. Alle evenementen met meer dan 1.000 bezoekers werden per onmiddellijke ingang verboden, sowieso tot 31 maart. De gemeente Kortenaken gaat zelf nog een stap verder en annuleert na overleg met de interne diensten alle eigen activiteiten, en stelt deze uit tot in het najaar.

De Urban Run & Walk wordt hierdoor uitgesteld tot het najaar, net als de uitreiking van de sportlaureaten. Het mandenvlechten van Vorming Plus wordt geannuleerd, net als alle activiteiten in het kader van de Jeugdboekenmaand, de computerlessen en het lentefeest voor senioren. “Senioren vormen de belangrijkste risicogroep. Het lijkt ons dan ook alleen maar logisch dat we deze groep zoveel mogelijk in bescherming nemen”, zegt schepen van Senioren en Welzijn, Michel Vander Velpen (CD&V). “Voor het jaarlijkse Lentefeest voor senioren werden zo’n honderdvijftig deelnemers verwacht. Zij worden persoonlijk gecontacteerd over de annulering van de activiteit en de verdere praktische regelingen.”

Ook alle lessenreeksen in de sporthal die de gemeente voorziet, worden opgeschort tot 19 april. De kampen in de paasvakantie zullen, onder voorbehoud van verdere maatregelen, wel nog doorgaan. “Alle verenigingen en organisatoren van evenementen worden vandaag nog gecontacteerd met de nodige informatie”, aldus burgemeester Stefaan Devos (CD&V). “Ik reken ook op de inwoners om op hun beurt de juiste burgerzin te tonen en de maatregelen op te volgen.”