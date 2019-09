Twee groepjes raken slaags, vrouw bewusteloos Kristien Bollen

09 september 2019

18u44 13

Tijdens een motocross treffen in Kortenaken op de grens met Bekkevoort raakten zondagavond rond 22.20 uur twee groepen met elkaar slaags. Eén persoon werd in het tumult bewusteloos geslagen. Het slachtoffer, een 42-jarige dame uit Kortenaken, werd door de hulpdiensten ter verzorging overgebracht naar de spoedafdeling van het AZ in Diest. Bij aankomst van hulpdiensten en politie waren de daders reeds vertrokken. De politie voert het onderzoek.