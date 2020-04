Tuinhuis brandt uit in de Heerbaan Vanessa Dekeyzer Kim Aerts

23 april 2020

17u49 0

De brandweer van Tienen moest in de vooravond uitrukken naar de Heerbaan in Miskom voor een uitslaande brand in een tuinhuis. De zwarte rookpluim was tot ver in de buurt te zien. Er vielen gelukkig geen slachtoffers.

De kinderen van het gezin zouden met lucifers aan het spelen geweest zijn. Het droge hout van het tuinhuis had niet veel nodig om in brand te schieten, net als de nabij gelegen dennenbomen. De brandweer kreeg het vuur gelukkig snel onder controle.