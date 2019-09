Tuincenter Bullens getroffen door brand: dankzij kordaat optreden van uitbaters ging zaak niet in vlammen op Vanessa Dekeyzer

12 september 2019

18u55 1 Kortenaken In Tuincenter Bullens aan de Blijstraat in Waanrode ontstond een brand. Een veegdoek met daarop parketolie heeft volgens onderzoek aan zelfontbranding gedaan. Gelukkig werden de zaakvoerders snel gealarmeerd zodat de zaak niet in vlammen opging. “Dit is de zoveelste tegenslag”, zegt Luc Bullens met een zucht.

In juni 2018 was het nog dweilen met de kraan open in het tuincenter Bullens. Het water stroomde van het veld over de straat tot net niet aan de ingang van de winkel. Veertien dagen daarvoor kreeg het tuincenter ook al te maken met wateroverlast. Alle planten die buiten stonden, waren naar de vaantjes.

Dit keer was het geen water, maar vuur dat schade toebracht aan de zaak. “Mijn vrouw had een kast in de winkel ingesmeerd met parketolie. Naderhand is ze naar huis gekomen. De doeken waren blijven liggen en hebben blijkbaar, volgens het onderzoek, aan zelfontbranding gedaan. We wisten niet dat dit mogelijk was. Ik denk trouwens dat heel veel mensen dat niet weten.”

De rookdetectors in de zaak deden hun werk en het alarm in de zaak ging af. “Zo waren we snel ter plaatse”, vertelt Luc. “We merkten meteen het vuur op en intuïtief namen we de brandblussers om het vuur te blussen. Dat lukte ons gelukkig. De politie zei dat als we vijf minuten later gearriveerd waren en niet zo kordaat opgetreden hadden, het tuincenter waarschijnlijk in lichterlaaie had gestaan.”

De feiten dateren eigenlijk al van afgelopen zaterdagavond, maar omdat de opkuis nu volop bezig is, wil zaakvoerder Luc Bullens de klanten inlichten over wat er precies gebeurd is. “Het bluswerk heeft wel wat schade aan het interieur toegebracht. Een firma is al de hele week aan het kuisen en zal nog even bezig zijn”, zegt Luc. “Alles moet verschoven worden en dat zorgt wel voor enige chaos in de winkel. Via Facebook hebben we daarom onze klanten op de hoogte gebracht over wat er gebeurd is. Hopelijk kunnen zij tijdelijk door de wanorde zien. We excuseren ons alvast voor het ongemak.”