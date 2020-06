Tot vijf jaar cel voor brutale home invasion Kim Aerts

05 juni 2020

13u17 0 Kortenaken Twee dertigers hebben fikse celstraffen gekregen voor een brutale home invasion in Kortenaken een goed jaar geleden. Bosniërs Jasmin P. en Ekrem V. kregen respectievelijk vijf en vier jaar cel.

Het duo drong op 8 februari omstreeks 1 uur de woning in de Tiensestraat in Kortenaken binnen. In het huis waren twee zussen van 32 en 20 jaar en hun broertje van 12 jaar en een neefje van 3 jaar aanwezig. De twee eisten geld en juwelen en haalden het hele huis overhoop. Omdat ze niets van waarde vonden, werden er bedreigingen geuit met een mes en schroevendraaier. De slachtoffers werden met tape vastgebonden in de keuken. De twee indringers waren vermomd met een bivakmuts en richtten heel wat vernielingen aan. Zo gooiden ze onder meer een groot televisiescherm aan diggelen, voor de ogen van de kinderen. Ze legden beslag op een ander televisietoestel, enkele gsm’s en juwelen. Met hun buit stapten ze in een auto die op de oprit geparkeerd stond. De politie organiseerde meteen een grote klopjacht en kon de daders klemrijden op een oprit van de autoweg E314 in Bekkevoort. Ze werden in het bezit gevonden van de gestolen goederen en inbrekersmateriaal. De mannen waren via een raam van een slaapkamer de woning binnengedrongen.

Onmiddellijke aanhouding

Jasmin P. was aanwezig op de zitting. Hij werd veroordeeld tot vijf jaar cel. Ekrem V. liet verstek gaan. Hij kreeg vier jaar cel. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding wegens het risico dat hij naar Frankrijk zou vluchten, waar zijn gezin woont.