Toneelvereniging Tovrisa is klaar voor de show Vanessa Dekeyzer

28 februari 2020

12u28 5 Kortenaken De acteurs en actrices van toneelvereniging Tovrisa zetten opnieuw hun beste beentje voor bij de opvoering van de komedie De Slappe der Wet. Deze voorstelling van Kamiel Kemels wordt gespeeld van 6 tot 8 maart en op 13 en 14 maart in GC Den Hoek in Kortenaken.

Al meer dan duizend kaarten werden verkocht voor de opvoeringen. De acteurs mogen dus rekenen op heel wat toeschouwers. Dat komt goed uit, want samen met hun regisseur Carine Cools hebben Willy Alles, Johnny Blockmans, Marlies Claeskens, Tina Depré, Nadia Gillessen, Hans Maes, Caroline Nijns, Nicole Peeters, Joni Smets, Johan Spiritus, Sofie Stoffelen en Davy Verlinden al heel wat tijd gestoken in deze productie.

Wie graag een vertoning bijwoont, kan dat nog op vrijdag 6 maart, vrijdag 13 maart en zondagmiddag 8 maart. Tickets kosten 10 euro. Kinderen onder de twaalf jaar betalen 8 euro. Reserveren kan via de website, via mail naar kaarten@toneelkortenaken.be of telefonisch via 0498/43.78.83.