Toneelgezelschap LiDo staat weer op de planken Vanessa Dekeyzer

02 december 2019

13u12 0

Toneelgezelschap LiDo Waanrode speelt op 6, 7, 12, 13 en 14 december Taxi Taxi Online, een bewerking van Ray Cooney’s Caught in the net. Manu Gemoets staat in voor regie en bewerking. Wie het blijspel wil komen bewonderen, kan tickets bestellen via www.toneelwaanrode.be. De voorstellingen vinden plaats om 20 uur in GC Den Hoek in de Hoekstraat in Kortenaken.