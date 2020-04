Tina Hendrickx uit Kortenaken specialiseert zich in fysiotherapie voor mens én dier. “Een dier dat pijn en moeilijkheden heeft weer normaal laten functioneren, dat geeft echt voldoening” Vanessa Dekeyzer

15 april 2020

11u53 1 Kortenaken Een jaar geleden ging Tina Hendrickx als eerste in het Hageland aan de slag als kinesitherapeute voor mens en paard. “Overdag ben ik grotendeels met mensen bezig terwijl ’s avonds en in de weekends de dieren aan de beurt zijn”, zegt Tina.

Tina merkt op dat steeds meer en meer mensen hun weg lijken te vinden naar haar omdat ze het nut inzien van kinesitherapie voor dieren. Welke dieren behandel je het vaakst?

Tina: “Het grootste deel van mijn dierenpatiënten zijn paarden. De meeste mensen kennen mij dan ook via de paardenwereld. Zo ben al vijftien jaar bezig met paarden en dat merk ik ook in mijn handelingen met deze dieren. Alles voelt vertrouwd als ik een paard aan het behandelen ben.”

Wat zijn de meest voorkomende klachten?

Tina: “Een plots manken of plotse gedragsveranderingen. Denk aan paarden die beginnen te bokken onder het zadel of bij aanraking van een bepaalde plaats willen bijten. Het kan ook zijn dat bepaalde oefeningen ineens veel moeilijker verlopen bij het rijden. Zo goed als alle paarden kan ik helpen. Ik werk ook samen met de dierenarts en indien nodig verwijs ik door naar de kliniek.”

Behandel je het liefst dieren of mensen?

Tina: “Mijn hart ligt bij de dieren. Een dier dat pijn en moeilijkheden heeft weer normaal laten functioneren, dat geeft echt voldoening. Voor een dier is pijn hebben veel ingrijpender dan wij als baasje beseffen. Paarden zijn vluchtdieren: wanneer zij kampen met pijn of een letsel wordt hun overlevingskans al een heel stuk kleiner. Dit brengt stress met zich mee wat dan het herstel weer negatief beïnvloedt en zo kom je in een vicieuze cirkel terecht.”

Zijn er klanten die enerzijds voor zichzelf komen en anderzijds voor hun paarden?

Tina: “Soms ontdekken klanten pas tijdens een behandeling dat ik zowel dieren als mensen doe. Als ruiter is het zeker niet slecht om jezelf af en toe te laten behandelen. Want de scheefheid die wij in ons lichaam hebben, en vaak niet opmerken, geven we ook door aan ons paard. En die klachten van scheefheid komen bij het paard wel tot uiting. Deze klachten kunnen pas echt opgelost worden als beide partijen onder handen genomen worden.”

Waarom is fysiotherapie belangrijk bij paarden?

Tina: “Vandaag de dag zijn onze dieren zoveel meer dan enkel huisgenoten. We zetten ze in op recreatief niveau maar ook in takken van de sport. Wij als sporters kunnen op zoveel manieren terecht qua begeleiding om zo goed mogelijk te presteren of te revalideren. En dat moet ook mogelijk zijn voor onze dieren. Zelfs wanneer mensen of dieren moeten rusten, kan je nog van alles doen om ondersteuning te bieden en gradueel het bewegingsniveau op te bouwen.”

Ga je komend jaar nog verder uitbreiden?

Tina: “Momenteel volg ik de opleiding tot osteopaat voor dieren bij ICREO in Nederland. Het is een driejarige opleiding met elk jaar pittige examens en een thesis in het 3de jaar. De bedoeling is om deze kennis toe te passen in mijn werk met de dieren.”