10 juli 2019

Door een probleem met een brandkraan was er een tijdlang geen leidingwater in Waanrode. “De Watergroep heeft woensdagnamiddag enkele uren werk gehad om een probleem met een brandkraan ter hoogte van de Tiensesteenweg (N29) op te lossen”, zegt schepen van Openbare Werken Kristof Mollu (CD&V). “Hierdoor zaten de inwoners een tijdje zonder stromend water. Rond 18 uur was de situatie hersteld.”