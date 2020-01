Stokse Comedianten geven al tien jaar het beste van zichzelf Vanessa Dekeyzer

28 januari 2020

09u30 0 Kortenaken Toneelgroep Stokse Comedianten viert dit jaar haar tienjarig bestaan met een speciale Valentijnseditie en een kleine attentie voor de toeschouwers voor de nieuwe opvoeringen van het blijspel Goei Boter. Die gaan aanstaande vrijdag van start.

Ludo Stouthuysen, Leen Arnauts en Luc Mans besloten tien jaar geleden om Stok weer van toneel te laten genieten. “We zijn van nul moeten beginnen, wat niet simpel was, maar de eerste voorstellingen werden zo enthousiast onthaald dat we meteen besloten om verder te doen. En vandaag zijn we dus tien jaar later.”

Stokse Comedianten bestaat al tien jaar ongeveer uit dezelfde amateurtoneelspelers, die een hechte vriendengroep vormen. “Ook buiten het repeteren en optreden plannen we jaarlijks samen wat uitstapjes en bijeenkomsten. Dat zie je niet zo vaak. En als we samenkomen, is het altijd lachen,” zegt An

Maar momenteel is het nog even pure ernst, want vrijdag starten de nieuwe voorstellingen. “We willen toch altijd een goede show geven en ik denk dat we daarin slagen”, zegt Leen. “Want de mensen komen elk jaar terug, zodat de parochiezaal van Stok steeds mooi gevuld geraakt. We hebben ook elk jaar een VIP-editie, waarbij er warm eten voorzien is. Deze is gepland op 9 februari. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.”

De voorstellingen van 8 en 15 februari zijn uitverkocht, voor die van 31 januari, 1 februari en de Valentijnseditie op 14 februari zijn nog kaarten beschikbaar bij de acteurs of via berichtje op de Facebookpagina van de Stokse Comedianten. Toegang bedraagt 8 euro.