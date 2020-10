Springtuig aangetroffen bij graafwerken



Kristien Bollen

06 oktober 2020

Op de werf van de N29, ter hoogte van het kruispunt met de Netelzeepstraat in Waanrode, werd maandag een obus aangetroffen tijdens graafwerken. De politiezone Hageland ging ter plaatse en stelde de nodige veiligheidszones in. Omwoners werden gevraagd om binnen te blijven tot de aankomst van de ontmijningsdienst DOVO van Defensie. Het springtuig, welk nog op scherp bleek te staan en dus gevaarlijk was bij foutieve manipulaties, werd door DOVO meegenomen ter vernietiging.