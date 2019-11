Sportraad schenkt werkingsbudget aan Kortenaakse scholen Vanessa Dekeyzer

05 november 2019

13u58 2 Kortenaken De sportraad van Kortenaken schenkt een groot deel van het door de jaren heen opgebouwde werkingsbudget aan de lokale scholen voor de aankoop van sport- en bewegingsmateriaal. In totaal gaat het om een bedrag van 2.775 euro.

De sportraad is het gemeentelijk adviesorgaan dat instaat voor inspraak over het gevoerde sportbeleid. Ze beschikt over een eigen werkingsbudget dat kan aangewend worden voor sportdoeleinden. “Als sportraad hebben wij de voorbije jaren heel wat activiteiten georganiseerd, met succes”, zegt Stan Peetermans, voorzitter van de sportraad. “We verzamelden een mooi bedrag dat we nu terug willen schenken aan de Kortenaakse kinderen. De sportraad hoopt hiermee alle scholen van Kortenaken een financiële boost te geven op vlak van sport op school.”

Sport- en bewegingsmateriaal

Elke school ontvangt een basisbedrag van 250 euro aangevuld met 2,50 euro per leerling. “Dit is een mooi gebaar van de sportraad om het geld te laten terugvloeien naar de Kortenaakse scholen,” meent schepen van Sport, Kristof Mollu (CD&V). “De scholen dienen het geld te spenderen aan duurzaam sport- en beweegmateriaal waarmee zo veel mogelijk kinderen kunnen spelen of plezier aan beleven. Dit sport- en beweegmateriaal kan allerlei vormen aannemen. Alles kan, als het maar kadert in sporten op school.”