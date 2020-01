Sportlaureaten en -kampioenen gezocht Vanessa Dekeyzer

13 januari 2020

15u14 1 Kortenaken Elk jaar zet de sportraad de meest verdienstelijke sportievelingen van Kortenaken in de bloemetjes. Ken jij iemand die een bijzondere sportprestatie heeft neergezet in 2019 en de titel van sportlaureaat verdient? Geef dit dan voor 14 februari door aan de sportdienst.

De sportraad van Kortenaken organiseert op vrijdag 27 maart in GC Den Hoek de verkiezing van sportman, sportvrouw, sportclub, sportjongere, sporter met beperking en sportverdienstelijke prestatie van het jaar 2020. “Bewegen is het behalen van sportieve doelen en juist daarom organiseren de sportraad en de gemeente deze verkiezing”, geeft schepen van Sport Kristof Mollu (CD&V) aan.

“Als gemeentebestuur moedigen we elke vorm van sport aan want sporten heeft tal van voordelen en ‘sporters beleven nu eenmaal meer’. Dat is ook de slogan van Sport Vlaanderen die we als gemeente ondersteunen. Het bewijs hiervan is onze bloeiende sporthal, onze sportinitiatieven die we nemen in de meerjarenplanning met onder meer de aanleg van een Finse piste in Kersbeek, onze actieve sportraad en niet onbelangrijk onze vele recreatieve en competitieve sporters.”