Sleutelen aan wagen op modderige ondergrond werd Christian (51) fataal, zijn weduwe waarschuwt: “Aan iedereen die wel eens klust: doe zoiets alsjeblieft nóóit”

Kortenaken

De hulpdiensten kregen maandagavond rond 17.30 uur een oproep voor een persoon die gekneld zat onder een wagen in Kortenaken. Christian Dewel voerde een klusje uit aan zijn wagen. Helaas schoof het gevaarte van de steunen en kwam vol op de man terecht. Zijn oudste zoon vond hem en sloeg alarm, maar helaas kon zelfs een MUG-team geen hulp meer bieden en de vader van twee stierf ter plaatse. “Ik had hem al meermaals gevraagd om voorzichtig te zijn. Het gevaar schuilt écht wel in een klein hoekje. Mijn man ben ik kwijt, maar aan iedereen die wel eens klust wil ik vragen om zulke dingen niet meer te doen!” zegt zijn weduwe Martine Velle (47).