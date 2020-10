Sleutelen aan auto in tuin wordt vijftiger fataal: man krijgt wagen op zich Kristien Bollen

12 oktober 2020

20u28 14 Kortenaken In de Diestsestraat in Kortenaken is vanavond rond 17.30 uur een man om het leven gekomen toen hij in zijn tuin aan zijn wagen aan het sleutelen was. Om een nog ongekende reden kwam het gevaarte op hem terecht en raakte hij gekneld.

(lees verder onder de video)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Brandweer, ambulance en een mug-team snelden ter plaatse maar konden helaas geen hulp meer bieden aan het slachtoffer. De vijftiger stierf ter plaatse. De politie en het technisch labo van het Leuvense parket kwamen ter plaatse om de juiste oorzaak van het tragische ongeval te achterhalen. Volgens buurtbewoners was de man, die van Wallonië afkomstig was en er reeds enkele jaren woonde met zijn echtgenote en twee zonen, een fervente mechanieker die in zijn vrije tijd wel graag aan auto’s sleutelde.