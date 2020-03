Slapende bestuurder onder invloed van drugs had rijbewijs nog maar enkele dagen terug op zak Kristien Bollen

17 maart 2020

Op het Dorpsplein in Kortenaken trok zondag rond 18.50 uur een geparkeerde wagen voor de nachtwinkel de aandacht van de politie. De bestuurder lag achter het stuur te slapen terwijl de motor van de wagen volop draaide. Toen de agenten de man wekten, bleek de bestuurder verward. De politie liet de man overbrengen naar het ziekenhuis, daar bleek dat de 32-jarige man uit Bekkevoort onder invloed was van amfetamines en cocaïne. De man liep eind vorige maand al bij een controle in Bekkevoort tegen de lamp voor het gebruik van drugs achter het stuur en had nog maar enkele dagen zijn rijbewijs opnieuw op zak. Helaas werd dat dus door de politie weer meteen ingetrokken voor 15 dagen. Hij zal zich later nog mogen verantwoorden voor de politierechtbank.