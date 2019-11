Senioren beleven fijne tijd op sportdag Vanessa Dekeyzer

14 november 2019

18u06 0

De hele week worden alle Kortenaakse senioren verwend tijdens de jaarlijkse seniorenweek. Een bingonamiddag en zangstonde stonden eerder deze week al op het programma. Donderdag mochten de senioren de benen losmaken tijdens een sportdag in De Vruen.

Dit weekend staat er nog een uitstap naar Mechelen gepland op zaterdag en het PlussersFestival op zondag, met David Vandyck in zaal Bergendal om 13.30 uur. “Ook dit jaar zijn we er in geslaagd om een gevarieerd en amusant programma samen te stellen voor de seniorenweek”, zegt schepen van Senioren, Annita Vandebroeck (CD&V). “Wie nog wil inschrijven voor het Plussersfestival kan nog terecht bij het OCMW op het nummer 016/77.29.45.”