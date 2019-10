Schoolsportdagen in Sporthal De Vruen Vanessa Dekeyzer

17 oktober 2019

17u27 3 Kortenaken Vandaag en morgen opent Sporthal De Vruen in Waanrode zijn deuren voor de vierde editie van de schoolsportdagen. Maar liefst 900 kinderen uit Kortenaken en Bekkevoort sporten er twee dagen op los.

“Vandaag werden de kleuters verwelkomd, morgen de leerlingen van de eerste en de tweede graad”, zegt Kortenaaks schepen van Sport Kristof Mollu (CD&V). “Met deze gezamenlijke sportdag willen we kinderen laten kennismaken met sport- en bewegingsvormen die tijdens de turnlessen niet aan bod komen.”

“Bekkevoort maakt al jaren gebruik van de infrastructuur van De Vruen voor schoolsport”, zegt Raf Vanmeensel (Ons Dorp), schepen van Sport in Bekkevoort. “Als kleine gemeenten hechten we veel belang aan samenwerking en daarom bundelen we ook onze krachten voor de schoolsportdagen. Op die manier kunnen we een uitgebreider aanbod aan sport en animatie bieden aan onze schoolkinderen.”