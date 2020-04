Schansstraat krijgt onderhoudsbeurt volgens nieuwe techniek Vanessa Dekeyzer

22 april 2020

10u14 0 Kortenaken De Schansstraat krijgt binnenkort een grote onderhoudsbeurt. Hiervoor doet de gemeente een beroep op een gespecialiseerde aannemer die werkt volgens een nieuwe techniek.

De Schansstraat wordt over de volledige lengte vanaf de grens met Geetbets tot het centrum van Kortenaken fijn gefreesd. Het profiel van de straat wordt gecorrigeerd waardoor alle betonplaten op hetzelfde niveau komen te liggen. Hierdoor nemen de trillingen en de geluidshinder af. De slechtste platen worden nadien vervangen door nieuwe en tot slot worden alle voegen opgevuld.

“Kortenaken moet 160 kilometer gemeenteweg onderhouden en een groot deel daarvan zijn betonwegen”, zegt schepen van Openbare werken, Kristof Mollu (CD&V). “Ondanks een verhoging van het budget voor wegenwerken, kunnen we helaas niet alle wegen volledig vernieuwen. Wanneer er geen grote rioleringswerken gepland zijn, zijn we aangewezen op onderhoudswerken. Daarom persen we regelmatig losliggende betonvakken op of vervangen we kapotte vakken. Voor de Schansstraat gaan we nu een nieuw proces toepassen dat we nog niet gebruikten in onze gemeente maar dat andere gemeentes wel al succesvol hebben toegepast.”

Veel stof

Het fijnfrezen wordt uitgevoerd in de week van 27 april en duurt ongeveer vier dagen en nadien worden enkele vakken vervangen. “De werken zullen gepaard gaan met heel wat stof maar de aannemer zal voldoende water gebruiken zodat het stof snel gaat liggen en er wordt ook regelmatig geborsteld. De bewoners zijn hiervan op de hoogte gebracht via een bewonersbrief. Tijdens de werken kan het verkeer nog steeds door maar de gemeente rekent wel op het begrip van de inwoners en het doorgaand verkeer”, besluit schepen Mollu.