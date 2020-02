Sara heeft wellicht coolste job van het land: boomhutbouwster Kristien Bollen

08 februari 2020

17u35 8 Kortenaken Sara Lambrechts (30) moet zowat de coolste job van het land hebben. De dame uit Stok bij Kortenaken studeerde interieurvormgeving. Dat, in combinatie met haar fascinatie voor kleine woontechnieken, leidde er toe dat ze een nieuwe uitdaging aanging: boomhutten bouwen. Niet enkel de boomhut waarvan wij allen in onze kindertijd van droomden, maar zelfs grotere en luxueuze exemplaren waar je perfect in kan wonen met alle faciliteiten en comfort.

Om een boomhut te bouwen moet je dus duidelijk niet een boom van een vent zijn om de klus te klaren, maar zoals Sara, uit het juiste hout zijn gesneden. Tot grote trots van haar echtgenoot. “Ach, mijn vrouw bouwt en ik doe thuis de afwas. Dat is dus mooi verdeeld” lacht Rutger Cox.

Van alle stielen thuis

Als kind hield Sara al van de schoonheid van de natuur en was het ook haar favoriete speelterrein. Na haar opleiding van interieurvormgeving en houtbewerking ging ze als zelfstandige aan de slag als meubelmaakster.

“Hout is nu eenmaal een fascinerend materiaal dat leeft. Als meubelmaker werkte ik graag met gebruikte materialen of deed ik inrichtingen voor winkels” vertelt Sara, die toch “iets” miste en op zoek ging naar andere dingen. Zo volgde ze nog tal van cursussen voor bijvoorbeeld lassen en metselen, maar ook een opleiding in kleine woonvormen.

Pete Nelson

In 2007 trok Sara naar Californië om een opleiding te gaan volgen bij de legendarische Pete Nelson. “Intussen is die man zowat wereldberoemd en heeft hij zelfs een eigen tv programma ‘Treehouse Masters’. Toen ik bij hem de opleiding ging volgen, was die gelukkig nog niet zo beroemd voor de buitenwereld. Waarschijnlijk is die cursus bij hem intussen niet meer betaalbaar” lacht Sara. “Al moet ik toegeven dat ik er wel veel van geleerd heb. Zo zijn er de verschillende ophangtechnieken voor de constructie, klimtechnieken, en moet je ook rekening houden met de beweging en groeivrijheid van een boom als je er een hut in bouwt.”

Alles op eigen houtje

Sara realiseert een boomhut of boomhuis helemaal zelf, van het prille begin tot de finale afwerking. “Uiteraard kom ik eerst eens langs om te kijken of de locatie geschikt is en de boom gezond is. De omgeving en de vorm van de boom zorgen voor de nodige inspiratie. Eenmaal de wensen van de klant gehoord zijn, begin ik met een schets en grondplan dat we nadien eventueel bijsturen naar vorm of afwerking. Eenmaal alles op punt is, kan ik aan de slag. Het bouwen gaat eigenlijk vrij vlot. Van enkele dagen voor een eenvoudige boomhut tot 2 à 3 weken voor een boomhuis.”

Van speelhoek tot volwaardige woning

Niets bouwt Sara tweemaal hetzelfde; al haar creaties zijn dus uniek. “Ook geen enkele boom is hetzelfde natuurlijk”, zegt Sara. Aan een boomhut hangt natuurlijk ook een prijskaart(je). Sara bouwt ze dan ook volgens de normen. Voor een boomhut voor kinderen moet je met verschillende dingen rekening houden. “Zo mag een leuning niet beklimbaar zijn, zorg ik dat er geen knellingsgevaar is (door te garanderen dat er geen openingen zijn waar een kinderhoofdje in gekneld kan raken, red.) en nog tal van andere dingen zoals heel goed opgeschuurd hout zodat het niet kan splinteren. Gewoon helemaal veilig dus.”

Wie een boomhut of een clubhuis voor zijn kroost wil laten bouwen, moet toch tellen op enkele duizenden euro’s. “Zo’n boomhut kan al vanaf 6.000 tot 15.000 euro” vertelt Sara. “Veelal zijn het gezinnen met enkele (jonge) kinderen die voor zo'n boomhut kiezen. De allerkleinsten kunnen er al in spelen en de pubers kunnen er later nog gebruik van maken met hun vrienden als clubhuis. Het is dus niet iets dat je maar voor ‘eventjes’ plaatst maar voor vele jaren plezier.”

Maar ook een extra slaapkamer of logeerplaats kan perfect in een boom. “Die vraag is er de dag van vandaag meer en meer. Mensen willen een extra (logeer)ruimte of voor een originele B&B of zelfs een unieke hotelkamer.” Een slaapplaats in een boom maken lijkt voor ons nog haalbaar. Maar een douche? “Ach, zowat alles is mogelijk. Je kan er alle comfort zoals een badkamer en toilet in voorzien. Elektriciteit en water kan je perfect voorzien zoals in een andere woning.”

Maar ook dat heeft dus een prijs. “Voor een extra kamer met sanitair en de nodige voorzieningen moet je tellen op een 25.000 euro. Natuurlijk kan je hier heel ver in gaan met extreme luxe en comfort. Dan kan de prijs oplopen tot een 80.000 euro.”

Droomboom

Hoewel Sara al heel wat speelhuisjes en boomhutten heeft geplaatst, liep niet alles van een leien dakje. “De eerste boomhut die ik bouwde heb ik goedkoper geplaatst dan de waarde van het eigenlijke materiaal dat erin kroop. Gewoon om te kunnen laten zien dat je het kan en de mensen je geloven. Als vrouw is het niet eenvoudig om je te bewijzen.”

“De meesten denken dat je hiervoor stevig en sterk moet zijn, al heeft het meer met techniek te maken. De eerste fase van het bouwen gaat met klimkoorden die ik in de boom schiet met een katapult. Vervolgens maak ik de ophangingen en de doorboringen in de boom. Deze mogen ook weer niet te diep zijn zodat je de voedingsstroom niet onderbreekt. Eenmaal je steunpunten aangebracht kan een plat vlak maken en beginnen bouwen.”

De boomhutbouwster heeft nog een droom. “Graag zou ik een boomhuis willen bouwen waarin gewoond wordt. Zelf heb ik ooit op het punt gestaan om dit te doen, maar men had op de locatie die ik in gedachten had de bestemming van de grond gewijzigd en er mocht helemaal niets meer op gebouwd worden” zucht Sara. “Toch zou ik graag zo een project willen aangaan, een volledige woning in een boom of rond verschillende bomen. Helaas heb ik hiervoor tot nu toe geen vraag voor gehad”, glimlacht ze.

Geschikte boom

Wie zou overwegen om een boomhut te plaatsen moet wel beschikken over een goede boom of goede bomen. “Het ideale is natuurlijk een eik, al is een sterke linde ook goed bruikbaar. Fruitbomen daarentegen zijn helemaal niet geschikt. Ook moet de boom op de hoogte dat je wil bouwen wel een minimum diameter van 30 centimeter hebben, anders kan je geen goede steun- of hangpunten voorzien.”

