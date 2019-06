Romantische tuin in Waanrode is inspiratiebron voor jong en oud VDT

19 juni 2019

11u20 3 Kortenaken In het weekend van 29 en 30 juni organiseren Landelijke Gilden het jaarlijks Opentuinenweekend. De familie Eyletten-Vandendries in de Oude Diestsestraat 15A in Waanrode neemt dit jaar voor de 26ste keer deel.

De centraal gelegen romantische vijver, een kabbelend beekje, een prieeltje, een overdekt terras en verschillende zithoekjes nodigen uit tot genieten van de rust die deze sfeervolle tuin uitstraalt. De diversiteit aan planten geeft tuinliefhebbers zeker ideetjes voor de eigen tuin. De tuin, 13 are groot en volledig door de eigenaars zelf gecreëerd, is een inspiratiebron voor jong en minder jong, meteen het thema van de Open Tuinen dit jaar.

Deze tuin, die verschillende prijzen won in tuinwedstrijden, is zeker een bezoekje waard. Jos en Annick nodigen dan ook iedereen uit om te komen genieten van hun tuin. Iedereen is welkom op zaterdag 29 en zondag 30 juni tussen 10 en 18 uur. De inkom is gratis.