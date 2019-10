Rita Devos opent naast decozaak ook tearoom Esfera Vanessa Dekeyzer

09 oktober 2019

16u50 8 Kortenaken Waanrode heeft er een leuke tearoom bij: Esfera in de Boterbergstraat. Uitbaatster Rita Devos biedt er heel wat zelfgemaakte lekkernijen aan.

Esfera zag het licht in 2013. “Ik ben in de Boterbergstraat, schuin tegenover de locatie waar ik nu zit, gestart met een decoratiewinkel”, vertelt Rita. “Toen dit pand te koop kwam te staan, besloot ik het over een andere boeg te gooien. Ik wilde mijn decoratie en de ballonnen behouden, maar al jaren droom ik ervan om een tearoom uit te baten. Ik ben bijna 59 jaar en nu heb ik er eindelijk werk van gemaakt”, zegt Rita lachend.

Rita is ervan overtuigd dat Waanrode nog een gezellige ontmoetingsplek kan gebruiken. “Hier was nog niets dergelijks. Je kan wel op café gaan, maar een tearoom is toch nog iets anders. Jong en oud is hier welkom voor een lekker tasje koffie en een cavaatje en vooral veel lekkernijen. Ik bak heel graag taarten en andere dessertjes en nu kan iedereen daarvan komen genieten. Er zijn ook nog bubble wafels, ambachtelijk ijs en ijsdonuts te verkrijgen. Op de calorietjes moet je hier voor één keer niet letten”, besluit Rita met een knipoog.

Esfera is open van woensdag tot vrijdag van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 13 tot 17 uur.