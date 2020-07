Renovatiewerken aan zaal Servaas gaan nieuwe fase in nu het dak gerestaureerd is DDH

03 juli 2020

12u00 0 Kortenaken De renovatiewerken aan Zaal Servaas in Kersbeek, een deelgemeente van Kortenaken, zijn onlangs gestart. De kleinere zaal - die vooral gebruikt wordt voor familiefeestjes, plaatselijke verenigingen en als turnzaal voor de nabijgelegen gemeentelijke kleuterschool - was aan vernieuwing toe.

“Met de jaren waren er meer en meer gebreken aan het gebouw zelf en aan de buitenaanleg. Daarom hebben we beslist om in eerste instantie het dak van de keuken te isoleren en te voorzien van een nieuwe dakbedekking. Deze werken werden eind juni voltooid. Momenteel voeren mensen van onze technische dienst de voorbereidende werken uit voor de heraanleg van de verharding langs het gebouw.” vertelt schepen van gebouwen Niels Willems (N-VA).

De nieuwe verharding zal in asfalt uitgevoerd worden en van zodra de riolering en de ondergrond aangelegd zijn door de technische dienst zal een aannemer de asfaltwerken uitvoeren. “Later pakken we de verouderde verwarmingsinstallatie aan en de enkele beglazing die nog in sommige ramen staat” besluit Willems.