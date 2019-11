Psychologe Ingrid Bertrand (55) overleden Vanessa Dekeyzer

28 november 2019

14u14 1 Kortenaken Psychologe en lifecoach Ingrid Bertrand kon nog net voor haar overlijden haar eerste boek ‘Maanlicht’ uitbrengen. Woensdag overleed ze op amper 55-jarige leeftijd na een slepende ziekte.

“In het Heibos heb ik altijd het gevoel gehad dat het een heel oude plek is, waar nog veel oude wezentjes zijn, die een deel van de natuur zijn en ook een deel van mij”, zei Ingrid in ons interview naar aanleiding van haar boek ‘Maanlicht’. Ingrid vond haar inspiratie en rust in het Heibos en in de natuur in het algemeen.

Ingrid werkte vroeger aan buitenlandse beeldreportages voor de VRT en VTM en trok zelf ook met de rugzak de wereld rond. Zo was ze maar 25 jaar toen ze als monteur met VTM-journalist Danny Huwé naar Boekarest trok om de volksopstand tegen het regime van Ceausescu te verslaan. De eerste nacht in de Roemeense hoofdstad werd Huwé door een sluipschutter doodgeschoten. Ze vreesde zelf urenlang voor haar leven, naast het lijk van Huwé.

“Ik heb in mijn leven veel pistes begaan. Op mijn 55ste ben ik journalist en reporter geweest, net als psycholoog en psychotherapeut, ik heb les gegeven, heel veel geschreven, met beelden gewerkt en beeld en woord samengebracht. Voor mij gaan beelden en schrijven samen omdat het vertellen is, zowel met woorden als met beelden”, zei ze nog in het interview.

Wie nog een laatste groet aan Ingrid wil brengen, kan terecht in het tuinhuisje in de Lindestraat 87 in Hoeleden en dit van 18 tot 20 uur.