Pony’s van beleefhoeve Pantouf op bezoek in De Kiem Vanessa Dekeyzer

05 december 2019

09u51 0 Kortenaken Beleefhoeve Pantouf ging met twee pony’s op bezoek in kleuterschool De Kiem op de Ransberg. Thema was Sinterklaas. “We benaderen het feest van de Sint vanuit het paard”, zegt Yelle Ergo van Pantouf.

De pony’s deelden aan de kleuters het grote nieuws mee dat Slecht Weer Vandaag, het paard van de Sint, een nachtje op de boerderij is komen rusten en een aantal geheimen aan onze pony’s heeft verklapt. “Daar hebben we natuurlijk leuke activiteiten aan gekoppeld, zoals het maken van vegan marsepein, het pimpen van gelukshoefijzertjes en het vullen van zakjes met hooi om bij de schouw te leggen”, zegt Yelle. “Zo hebben we op een speelse wijze de kinderen wat meegegeven over plantaardige voeding en de gezondheid en het comfort van het paard.”

De pony’s bleven tijdens de activiteiten op school. “Dat deden we hier uitzonderlijk omdat de speelplaats voor hen een knabbelplaats is waar ze van het gras konden snoepen. De kinderen hebben heel goed voor hen gezorgd”, besluit Yelle.